Colonnese non ha dubbi | Napoli Juve partita apertissima ma c’è un fattore che secondo me potrà risultare determinante ai fini del risultato

Colonnese analizza il big match: Lobotka assenza pesante, dubbi sulla preparazione atletica in Italia, per Spalletti è il primo vero esame. L’avvicinamento al big match di domenica sera tra Napoli e Juventus è dominato dal tema degli infortuni, che sta colpendo duramente entrambe le squadre, ma in particolar modo i partenopei. A Maracanà su TMW Radio, l’ex difensore Francesco Colonnese ha analizzato la situazione critica della squadra di Antonio Conte, che dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ha perso anche il suo regista Stanislav Lobotka. QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A Colonnese non ha usato mezzi termini per definire la gravità della perdita, indicando lo slovacco come un leader tecnico al pari di Scott McTominay. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Colonnese non ha dubbi: «Napoli Juve partita apertissima, ma c’è un fattore che secondo me potrà risultare determinante ai fini del risultato»

Contenuti che potrebbero interessarti

#incontricongliautori Giovedì 4 novembre 2025 ore 18:00 presso @casacinemanapoli Presentazione del libro: Vita Morte e Miracoli di Luciano Stella #ColonneseEditore Dialogano con l’autore Don Antonio Loffredo e Ottavio Ragone Modera: Rosaria Rizz - facebook.com Vai su Facebook

Colonnese: "Stupito da tutti questi infortuni nel Napoli nonostante ci siano gps e dati" - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Francesco Colonnese, ex difensore. Secondo tuttonapoli.net

ON AIR - Colonnese: "Lobotka? E' un'assenza pesante, mi stupiscono tutti questi infortuni, Napoli-Juventus? Il fattore Maradona incide" - Francesco Colonnese, ex difensore, ha parlato del Napoli a "Maracanà", trasmissione in onda su TuttoMercatoWeb Radio. Da napolimagazine.com

Colonnese su Napoli-Juventus: "E' il primo test importante per Spalletti" - A Tuttomercatoweb Radio l'ex calciatore Francesco Colonnese si è espresso così su Napoli- Riporta tuttojuve.com

Colonnese: "Decisivi con la Roma? Punto su tre giocatori" - L'ex difensore di Napoli e Roma Ciccio Colonnese ha parlato al Corriere dello Sport. Segnala tuttonapoli.net

IL DOPPIO EX - Colonnese: "Napoli, Lang e Neres possono continuare a far bene, nella Roma si è sbloccato Ferguson, favorite scudetto? Non dimentichiamo l'Inter, forti e ... - Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. napolimagazine.com scrive

Francesco Colonnese: "Hojlund? Il Napoli ha trovato un giocatore fondamentale" - Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex difensore Francesco Colonnese. Secondo tuttomercatoweb.com