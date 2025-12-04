Colle | Strada delle Lellere Via alla riqualificazione con spesa di 700mila euro
È stato ufficialmente indetto l’avviso per un’indagine di mercato per l’avvio dei lavori di rifacimento della Strada delle Lellere, a Colle, un intervento dal valore complessivo di oltre 700 mila euro che segna un passo decisivo verso la riqualificazione di un’arteria considerata strategica per l’intero territorio. A distanza di due mesi dall’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori, il procedimento entra ora nella fase operativa, aprendo la strada all’atteso cantiere. La Strada delle Lellere necessita di interventi che, come viene affermato dalla stessa amministrazione comunale, garantiranno una maggiore sicurezza ed una migliore fruibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Colle: Strada delle Lellere. Via alla riqualificazione con spesa di 700mila euro - "Con questo intervento diamo una risposta concrete alle richieste dei cittadini e mettiamo le basi per una mobilità più sicura ed efficiente", dice Speranza. Lo riporta msn.com