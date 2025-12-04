Colesterolo arriva il nuovo farmaco che riduce gli infarti a sorpresa

“La sfida per il futuro, sulla base degli studi attualmente in corso e delle nuove Linee Guida europee sulle dislipidemie, è curare la progressione della malattia aterosclerotica, stabilizzando le placche, per impedire i primi infarti”. A dichiararlo è Pasquale Perrone Filardi, presidente SIC e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Colesterolo, arriva il nuovo farmaco che riduce gli infarti “a sorpresa”

la Repubblica. . In arrivo un super-farmaco anti-colesterolo che cambierà tutto: riduce i livelli di quello "cattivo", perché è in grado di inibire la proteina PCSK9 che ne regola il metabolismo. Basterà una sola compressa al giorno. La conferma arriva dagli studi p

Colesterolo: in arrivo nuova molecola rivoluzionaria. Ne parliamo nello spazio notizia di oggi insieme al professor Gaetano De Ferrari, Direttore Struttura complessa di cardiologia Città della salute e della scienza, presidio Molinette di Torino. Tra poco a #Elisir.

Infarto, la metà dei 600 casi al giorno colpisce senza preavviso. Nuovo farmaco anti-colesterolo può salvare migliaia di vite - Perrone Filardi (SIC): “Svolta nella gestione dell’aterosclerosi: impedire i primi infarti trattando la malattia sin da subito con le terapie migliori”. Lo riporta msn.com

Arriva il “super farmaco” che combatte il colesterolo: perché è una rivoluzione - Gli esiti della ricerca sono risultati positivi, sia su pazienti già in terapia che su quelli con ipercolesterolemia familiare eterozigot ... ildigitale.it scrive

Colesterolo “cattivo” sotto controllo: in arrivo il farmaco in pillole che stupisce i cardiologi - Un farmaco orale sperimentale riduce l’LDL fino al 60% nei pazienti resistenti alle statine. Riporta msn.com

"600 infarti al giorno in Italia", l'allarme dei cardiologi - In Italia ogni giorno 600 attacchi di cuore, la metà degli episodi si manifesta senza essere preceduta, fino a quel momento, da un evento pregresso ... Si legge su adnkronos.com

Arriva la pillola che riduce il colesterolo cattivo del 60%: ecco come funziona - Si chiama enlicitide e, secondo i risultati appena pubblicati di uno studio di fase 3, sarebbe in ... Secondo blitzquotidiano.it

Farmaco innovativo contro il colesterolo: ecco la nuova pillola che fa parlare gli esperti - Presentato un nuovo e innovativo farmaco contro il colesterolo che fa ben sperare gli esperti: è l'enlicitide decanoato. Lo riporta msn.com