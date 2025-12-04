Coldiretti contratti filiera per crescita sostenibile e competitività

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Rafforzare i contratti di filiera come vero presidio della sovranità produttiva nazionale: è il messaggio di Coldiretti e Filiera Italia al convegno 'Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere', durante il quale è stato presentato il report del centro studi Divulga dedicato alla filiera tabacchicola italiana. I contratti di filiera, si legge in una nota, si confermano uno strumento decisivo per assicurare stabilità ai redditi agricoli, investimenti condivisi in innovazione, garanzia di qualità e continuità occupazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Coldiretti, contratti filiera per crescita sostenibile e competitività

Argomenti simili trattati di recente

#MadeInItaly, @coldiretti / @Filiera_Italia: contratti filiera fondamentali per crescita sostenibile e competitività Vai su X

Avviata oggi la trattativa tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confagricoltura, Cia e Coldiretti, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, in scadenza al 31 dicembre 2025. ? Una piattaforma ambiziosa quella presentat - facebook.com Vai su Facebook

Coldiretti-Filiera Italia: contratti filiera pilastro crescita - (askanews) – Rafforzare i contratti di filiera come vero presidio della sovranità produttiva nazionale è stato il focus dell’evento “Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy ... Come scrive askanews.it

Coldiretti, contratti filiera per crescita sostenibile e competitività - Rafforzare i contratti di filiera come vero presidio della sovranità produttiva nazionale: è il messaggio di Coldiretti e ... Scrive iltempo.it

Grano: consorzi agrari d’italia-coldiretti, qualità in crescita ma preoccupa -7% duro - La campagna cerealicola 2024/2025 si sta per chiudere con segnali complessivamente positivi, soprattutto in termini di qualità delle colture, ma non mancano elementi di preoccupazione, a partire dalla ... Si legge su ilgiornale.it

Diecimila ettari coltivati coi contratti di filiera. Coldiretti e Cai per l’agricoltura di qualità - Circa 10mila ettari di terreno agricolo nelle Marche sono coltivati attraverso contratti di filiera che mettono al riparo gli agricoltori... ilrestodelcarlino.it scrive

MERCOSUR: Coldiretti/Filiera Italia, accordo da bocciare senza salvaguardie automatiche e reciprocità - Senza una clausola di salvaguardia automatica e l’applicazione del principio di reciprocità l’accordo Mercosur resta una sciagura per la filiera agroalimentare italiana ed europea, poich ... Secondo finanza.repubblica.it

Mercosur: Coldiretti/Filiera Italia, ritiro procedura d'urgenza è vittoria della democrazia - (ASI) Coldiretti e Filiera Italia avevano scritto a tutti gli europarlamentari per il rispetto del principio di reciprocità e sui rischi collegati a un vero e proprio colpo di mano della Von der Leyen ... Come scrive agenziastampaitalia.it