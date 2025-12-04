Coldiretti +5% per la produzione di alberi di Natale

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Secondo una stima Coldiretti, la produzione di alberi di Natale è in crescita del 5% rispetto allo scorso anno, anche se si fanno sentire gli effetti dei cambiamenti climatici. I sempre più frequenti periodi di siccità colpiscono le produzioni, messe a rischio anche dal fenomeno delle precipitazioni violente che sta caratterizzando gli ultimi periodi. L'aumento delle temperature porta poi le piantagioni a spostarsi sempre più verso le montagne. Ma un ulteriore fattore con cui i vivaisti devono confrontarsi è l'anticipo del Natale, con la richiesta di alberi che parte già dalla fine di novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coldiretti, +5% per la produzione di alberi di Natale

