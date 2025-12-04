Coffee table book romanzi edizioni deluxe che trasformano ogni pagina in un’esperienza di moda Ecco le idee regalo irresistibili per chi ama il mondo fashion ma anche il gossip storico

D ai coffee table book che trasformano il soggiorno in una piccola galleria d’arte, alle edizioni deluxe pensate come veri oggetti da collezione, passando per cataloghi di mostre imperdibili. I libri a tema moda di fine 2025 sono il regalo infallibile per Natale. Balenciaga PE 2026: il debutto poetico e potente di Pierpaolo Piccioli X Una selezione di volumi pubblicati di recente o in arrivo a brevissimo, che raccontano l’universo fashion tra storia, creatività e stile. Perfetti per sorprendere chi ama sfogliare pagine pregiate, scoprire dettagli e aneddoti esclusivi. Ma anche regalarsi un’esperienza visiva ed estetica unica nel suo genere, che conquista e incuriosisce al primo sguardo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Coffee table book, romanzi, edizioni deluxe che trasformano ogni pagina in un’esperienza di moda. Ecco le idee regalo irresistibili per chi ama il mondo fashion, ma anche il gossip storico

