Cody Punk Roman | il gioco delle tre carte

Il finale del Wargames match maschile, con le telecamere che indugiavano sui tre uomini più importanti del team face, mi ha fatto pensare stiano gettando alcuni semi che potrebbero germogliare nella Road to Wrestlemania 42. Sono arrivati anche alcuni rumors in tal senso, perciò nell’editoriale odierno mi va di fantasticare sui possibili incastri tra Roman Reigns, CM Punk e Cody Rhodes in prospettiva del premium live event più importante della WWE. Roman Reigns vs Cody Rhodes. Vista la mancata riconciliazione a fine incontro, si mormora che a Wrestlemania potremmo avere il terzo scontro tra i due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Cody, Punk, Roman: il gioco delle tre carte

Approfondisci con queste news

IT'S PLE DAY Questa sera il Petco Park di San Diego ospiterà WWE #SurvivorSeries 2025. Di seguito trovate la card dello show: - Men’s WarGames Match – CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns e The Usos (Jimmy Uso e Jey Uso) vs. The Vision (Bron B - facebook.com Vai su Facebook

WWE: Guerra per la leadership a RAW, Roman Reigns vs Cody Rhodes vs CM Punk - La posta in gioco è altissima: WarGames incombe e le tensioni esplodono tra alleati forzati, rivalità storiche e leadersh ... Come scrive zonawrestling.net

WWE: Deciso, Roman Reigns vs. Cody Rhodes a WrestleMania 42 - Trovano conferma le voci degli ultimi giorni: la WWE ha scelto Roman Reigns vs. Scrive spaziowrestling.it

WWE sta preparando il terreno per l'incontro CM Punk contro Roman Reigns a WrestleMania 42 - ´The Tribal Chief´ ha comunque partecipato all´evento principale di WrestleMania 41 insieme a CM Punk e Seth Rollins, oltre a elettrizzare la folla in diverse altre occasioni, ma i fan hanno iniziato ... Come scrive worldwrestling.it

WWE: Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes e Jey Uso umiliano Logan Paul dopo RAW - Nell’ultima puntata di Monday Night Raw, lo scenario per il match WarGames a Survivor Series si è acceso di nuove tensioni e spettacolo. Riporta zonawrestling.net

Roman Reigns, CM Punk, John Cena e Cody Rhodes: quali incroci nel 2025 della WWE? - Con l'inizio del 2025 è ora inevitabile iniziare a pensare agli show più importanti del nuovo anno, con l'attesissima Road to WrestleMania 41 già al centro dell'attenzione di molti nonostante manchi ... Segnala worldwrestling.it