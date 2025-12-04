Cocchi | Serata perfetta lavoro per farlo accadere più volte possibile

Cocchi. Matteo Cocchi, classe 2007, ha ritrovato il campo con la prima squadra nell’ Inter che ha travolto il Venezia per 5-1 in Coppa Italia. Non si trattava del suo esordio, già avvenuto lo scorso anno in Champions League contro il Feyenoord, ma della prima presenza stagionale tra i grandi. Una tappa significativa nel percorso del giovane esterno, che continua a essere considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile nerazzurro. A fine gara, Cocchi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, definendo quella di San Siro “ una serata perfetta, dal punto di vista del risultato ma anche personale “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

GdS - Può essere la serata di #Cocchi, #Bonny convocato: la probabile formazione Vai su X

Da non perdere Una serata di testimonianza sull’educazione e il ruolo dei giovani a partire dall’esperienza del Rione Sanita e dall’attività pastorale di don Antonio Loffredo. MARTEDÌ 11 NOVEMBRE ore 21,00 Salone don Cocchi - Druento - facebook.com Vai su Facebook

Cocchi: “Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto. E il mio obiettivo è…” - "Una serata perfetta, dal punto di vista del risultato ma anche personale", ha ammesso Cocchi a Sport Mediaset ... Segnala msn.com

Palladino "serata perfetta, nonostante l'emergenza" - Nelle difficoltà si sono viste forza e valore di questo gruppo, grande umanamente oltre che tecnicamente. Riporta ansa.it

Inter, Cocchi: "Non è una serata come le altre, vivo l'esperienza che ogni bambino sogna" - Matteo Cocchi, esterno sinistro dell'Inter, in mixed zone parla così dell'esordio di stasera in Champions, con Inzaghi che lo ha inserito nel finale di Inter- Lo riporta tuttomercatoweb.com