Cocchi e la gioia per l’esordio bis | Giocare in questo stadio è incredibile – FOTO

Inter News 24 Cocchi e la gioia per l’esordio bis: «Giocare in questo stadio è incredibile». Il messaggio social dell’esterno nerazzurro – FOTO. Nella serata di festa vissuta in Coppa Italia contro il Venezia, c’è stato spazio anche per Matteo Cocchi. Il promettente esterno mancino della Primavera è tornato a calcare il prato del “Meazza”, aggiungendo un altro tassello prezioso alla sua crescita dopo l’esordio avvenuto nella passata stagione in Champions League. Affidando le sue sensazioni ai propri canali social, il giovane prodotto del vivaio dei nerazzurri ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno in Prima Squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

