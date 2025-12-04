Inter News 24 L’esterno dell’Inter U23, Matteo Cocchi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta con la prima squadra contro il Venezia in Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter Venezia di ieri, gara in cui ha trovato il suo esordio stagionale con la maglia della prima squadra (mentre l’esordio assoluto era già arrivato lo scorso anno con Inzaghi), Matteo Cocchi ha parlato così. EMOZIONE – « Una serata perfetta, dal punto di vista del risultato ma anche personale. E’ sempre una bellissima emozione, sono molto felice anche per i miei compagni dell’Under 23 che hanno esordito e hanno potuto giocare in questo stadio magnifico ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cocchi a Mediaset: «Felice per i miei compagni dell’U23 che hanno esordito, Chivu un riferimento per me. Vi svelo il mio obiettivo personale»