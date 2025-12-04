Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati tarantini di 47 e 40 anni ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale della Sezione Falchi della Squadra Mobile, da qualche giorno aveva messo attenzione un appartamento sito al piano terra di uno stabile di Via De Vincentis, dal quale era stato registrato un continuo e sospetto viavai di tossicodipendenti. Le immediate indagini, hanno permesso di accertare la presenza in quell’abitazione di un pregiudicato tarantino di 40 anni abitualmente dedito all’attività di spaccio ed in passato già arrestato dalla Polizia di Stato per reati in materia di droga. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Cocaina nascosta in una spazzola: due arresti della Polizia di Stato