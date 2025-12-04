Cohe Days | due giorni di arte contemporanea a Casa Scalabrini 634
Con l’opera di land art “Coste”, che segna il nuovo allestimento del M.A.U.Mi, e l'inaugurazione di “Riverbero”, l’installazione site-specific dell’artista visiva Maria Pia Picozza, il 12 e il 13 dicembre nascono i Co.He Days, giornate di conoscenza ed esplorazione delle eredità condivise del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A ROMA ARRIVANO I CO.HE DAYS: A CASA SCALABRINI 634 L'INSTALLAZIONE RIVERBERO E L'OPERA DI LAND ART COSTE, 12/13 DICEMBRE 2025 https://cavalierenews.it/notizie-in-evidenza/32466/a-roma-arrivano-i-co-he-days-a-casa-scalabrini-63 - facebook.com Vai su Facebook
Co.He Days, la due due giorni di arte contemporanea a Roma - specific di Maria Pia Picozza dedicata alle voci delle donne migranti. Segnala msn.com
Co.He Days, il M.A.U.Mi a Roma si veste di nuovo nella due giorni di arte contemporanea. Ecco gli appuntamenti - Due giornate per raccontare un territorio attraverso le sue eredità condivise, tra arte contemporanea, memoria e partecipazione: nascono i Co. Secondo msn.com