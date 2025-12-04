Cna premiato il ’Levi Montalcini’ | Scuole e aziende fanno rete

Nei giorni scorsi, alla sede di Cna Ferrara, si è tenuta l’annuale assemblea di Cna Ferrara, che quest’anno porta il titolo "Educare al fare, formare al futuro". Durante l’assemblea sono stati premiati i diversi Istituti che collaborano con CNA per iniziative di orientamento in uscita. Ad essere premiato, tra i molti istituti, è stato l’Istituto Rita Levi Montalcini di Argenta e Portomaggiore, che vanta di una collaborazione longeva con Cna. A ricevere il premio per l’Istituto erano presenti il Dirigente scolastico, professor Diego Nicola Pelliccia, e anche alcuni docenti e studenti e studentesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

