Cloud Dancer il colore Pantone 2026 conquista la moda e il beauty

Una tonalità latte sofisticata e ultra chic rivoluziona guardaroba e make up della nuova stagione. Il Cloude Dancer, colore Pantone del 2026, è (già) la nuova ossessione modaiola. Il Cloud Dancer, scelto come colore Pantone dell’anno 2026, porta con sé un’eleganza discreta e modernissima. È una sfumatura sospesa tra il bianco e un latte intenso, raffinata e incredibilmente chic, amata dalle star e già protagonista dei look più fotografati, compresi quelli di Kendall Jenner che l’ha trasformato in una vera dichiarazione di stile. I cappotti e gli abiti tono su tono nel colore simbolo del 2026 annunciano un’evoluzione estetica che punta su un minimalismo cromatico capace di esplodere nelle forme e nelle texture. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Cloud Dancer, il colore Pantone 2026 conquista la moda e il beauty

