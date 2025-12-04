Cloud Dancer | il colore Pantone 2026 che promette serenità ma nasconde una polemica

Pantone ha annunciato il suo colore dell’anno per il 2026: il Cloud Dancer, ossia un bianco vanigliato e soffice che ricorda l’interno di un marshmallow. È la prima volta in 26 anni di previsioni che l’istituto sceglie una tonalità di bianco, descritta ufficialmente come PANTONE 11-4201. Una scelta che vuole rappresentare un’influenza calmante in una società frenetica e offrire una tela bianca su cui ricominciare da zero. Secondo Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute, la selezione non mira a dettare tendenze ma a catturare l’umore globale subliminale. L’istituto, infatti, si affida a un team di antropologi del colore che analizzano cultura, moda, arte, cinema, viaggi ed esposizioni in città come San Paolo, Tokyo, Londra e New York. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cloud Dancer: il colore Pantone 2026 che promette serenità (ma nasconde una polemica)

