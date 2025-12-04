Le produzioni televisive di Star Trek continuano ad essere oggetto di approfondimenti e sorprese per i fan. Una delle curiosità più recenti riguarda il personaggio di Clint Howard, che ha interpretato ruoli diversi nel franchise, e la sua partecipazione in Star Trek: Discovery. Un dettaglio interessante riguarda un collegamento con il suo ruolo iconico di Balok, che è stato cancellato dalla versione finale del pilot di Discovery. In questo articolo, verranno analizzate le ultime novità e i retroscena legati alle apparizioni di Clint Howard nel mondo di Star Trek. il ruolo di Clint Howard in star trek. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Clint howard e il suo collegamento a star trek discovery ricordo della serie originale