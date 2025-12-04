Claudia Schiffer ospite a sorpresa al banchetto di Stato per il presidente tedesco | il principe William da ragazzo ebbe una cotta per lei

L'ex modella ha catturato tutti gli sguardi al banchetto di Stato di Windsor, seduta accanto al primo ministro britannico. La sua presenza ha ricordato un curioso aneddoto del passato: da adolescente, il principe William aveva una “cotta” per l’ex top model. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Claudia Schiffer ospite a sorpresa al banchetto di Stato per il presidente tedesco: il principe William da ragazzo ebbe una cotta per lei

Argomenti simili trattati di recente

Re Carlo e la regina Camilla sono stati raggiunti dal principe William e da Kate all’evento in onore del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Tra gli ospiti, spiccavano Claudia Schiffer e il marito: ecco le foto più belle e il racconto della serata Vai su X

CLAUDIA A CENA DAL RE! Ed ecco alla tavola reale c’era anche la top model Claudia Schiffer!! ? @claudiaschiffer - facebook.com Vai su Facebook

Kate Middleton con la tiara di 2.600 diamanti, a Windsor il galà di Re Carlo per Steinmeier: il look di Claudia Schiffer, il menù e l'albero con 15mila luci - Il Castello di Windsor ha brillato ieri sera per la prima visita di Stato in 27 anni del presidente tedesco e di sua moglie. Si legge su ilmessaggero.it

A Windsor il galà di Re Carlo per Steinmeier: Kate con la tiara di 2.600 diamanti, Claudia Schiffer tra gli invitati, il menù e l'albero con 15mila luci - Il Castello di Windsor ha brillato ieri sera per la prima visita di Stato in 27 anni del presidente tedesco e di sua moglie. Segnala ilmessaggero.it

Dentro il banchetto di Stato a Windsor per il presidente tedesco Steinmeier con William e Kate Middleton: il re che parla tedesco e Claudia Schiffer fra gli ospiti - Re Carlo e la regina Camilla sono stati raggiunti dal principe William e da Kate all’evento in onore del presidente tedesco Frank- Da vanityfair.it

Claudia Schiffer compie 55 anni e svela il suo più grande segreto per restare spettacolare - Nel 2025 ha compiuto 55 anni e continua ad affascinarci con quella bellezza abbagliante che l'ha catapultata al successo negli anni '90. Da corrieredellosport.it