Claudia Schiffer incanta col vestito in velluto perché era alla cena di gala con Kate Middleton

Non solo Kate Middleton. Nella St George’s Hall del Castello di Windsor, dove Re Carlo ha accolto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier con un banchetto di Stato da 152 invitati, c’è stata un’altra donna che ha attirato l’attenzione di tutti con il suo fascino intramontabile: Claudia Schiffer. Perché Claudia Schiffer era alla cena con Re Carlo e Kate Middleton. Claudia Schiffer, oggi Lady Vaughn, era seduta accanto al primo ministro britannico Keir Starmer, a pochi passi da Re Carlo e Kate Middleton, quest’ultima più raggiante che mai con abito celeste e tiara maestosa. La top model tedesca non era lì come semplice ospite glamour. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Claudia Schiffer incanta col vestito in velluto, perché era alla cena di gala con Kate Middleton

Altre letture consigliate

Re Carlo e la regina Camilla sono stati raggiunti dal principe William e da Kate all’evento in onore del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Tra gli ospiti, spiccavano Claudia Schiffer e il marito: ecco le foto più belle e il racconto della serata - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e la regina Camilla sono stati raggiunti dal principe William e da Kate all’evento in onore del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Tra gli ospiti, spiccavano Claudia Schiffer e il marito: ecco le foto più belle e il racconto della serata Vai su X

Claudia Schiffer incanta col vestito in velluto, perché era alla cena di gala con Kate Middleton - Claudia Schiffer, ora Lady Vaughn, domina il banchetto di Stato a Windsor: eleganza senza tempo e glamour Anni ’90 accanto a Re Carlo e Kate Middleton ... Come scrive dilei.it

Claudia Schiffer 55 anni da top model con allenamenti regolari, no a fritti e bibite ma sì al vino - Claudia Schiffer non è solo una supermodella: è la supermodella. Scrive gazzetta.it