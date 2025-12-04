Claudia Schiffer incanta col vestito in velluto perché era alla cena di gala con Kate Middleton

Non solo Kate Middleton. Nella St George’s Hall del Castello di Windsor, dove Re Carlo ha accolto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier con un banchetto di Stato da 152 invitati, c’è stata un’altra donna che ha attirato l’attenzione di tutti con il suo fascino intramontabile: Claudia Schiffer. Perché Claudia Schiffer era alla cena con Re Carlo e Kate Middleton. Claudia Schiffer, oggi Lady Vaughn, era seduta accanto al primo ministro britannico Keir Starmer, a pochi passi da Re Carlo e Kate Middleton, quest’ultima più raggiante che mai con abito celeste e tiara maestosa. La top model tedesca non era lì come semplice ospite glamour. 🔗 Leggi su Dilei.it

