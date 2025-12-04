Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt allunga di forza Vinatzer accarezza la top-10

Marco Odermatt ha vinto in maniera perentoria la discesa libera di Beaver Creek, prova che ha aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino nel comprensorio statunitense. Il fuoriclasse svizzero ha regalato ancora una volta sprazzi del suo sconfinato talento e si è imposto di forza sulla mitica Birds of Prey, con un vantaggio di trenta centesimi nei confronti dello statunitense Ryan Cochran-Siegle e di 0.69 sul norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Il sigillo firmato sulle nevi americane, dopo un paio di stoccate messe a segno nelle ultime settimane, ha permesso al detentore della Sfera di Cristallo di allungare in testa alla classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt allunga di forza, Vinatzer accarezza la top-10

