Civicrazia un decalogo a difesa dell’assicurato

Per rispondere alle criticità più diffuse nel settore assicurativo – dai ritardi giudiziari alle frodi, fino alle opacità nella filiera del risarcimento – Civicrazia ha messo a punto un decalogo di proposte operative pensato per rafforzare legalità, trasparenza e tutela dell’assicurato. Il documento nasce dal confronto con esperti, rappresentanti delle professioni e organizzazioni civiche, e punta a fornire alle istituzioni una base concreta di intervento per rendere il sistema più equo, efficace e affidabile. di Riccardo Vizzino* Documento istituzionale per la legalità, la trasparenza e l’equità del sistema assicurativo Il settore assicurativo, in particolare quello della responsabilità civile auto, affronta oggi sfide complesse che incidono direttamente sui cittadini onesti e sulla collettività. 🔗 Leggi su Ildenaro.it