Cittadino tenta di aggredire sindaco e assessore in piazza | momenti di tensione in Irpinia

È accaduto ad Avella, dove il sindaco Vincenzo Biancardi e l'assessore Luigi Biancardi sono stati affrontati a viso aperto da un cittadino; soltanto l'intervento dei presenti e delle forze dell'ordine ha scongiurato l'aggressione fisica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

