Cittadini in Movimento Passaro | Avellino e il solito copione perché la società civile non vota

Avellinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino si avvicinano le elezioni amministrative e puntualmente parte il totonomi. Nomi che, però, non sorprendono nessuno: sono sempre gli stessi, da una parte e dall’altra, gli stessi protagonisti che da anni animano – e paralizzano – la scena politica cittadina.Nessun vero ricambio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

cittadini in movimento passaro avellino e il solito copione perch233 la societ224 civile non vota

© Avellinotoday.it - "Cittadini in Movimento", Passaro: "Avellino e il solito copione, perché la società civile non vota"

Altre letture consigliate

Avellino, tombini ostruiti in città: i cittadini ci pensano da soli - Le griglie con fessure posizionate a livello stradale, infatti, servono proprio a far ... Si legge su ilmattino.it

Avellino, sfruttavano connazionali: denunciati due cittadini bengalesi - Scatta il sequestro per un capannone di Domicella dove era in funzione un ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadini Movimento Passaro Avellino