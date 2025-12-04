Cittadella mister Iori sul pezzo | Rammarico dopo il Brescia ma ora pensiamo solo al Trento

Padovaoggi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nemmeno il tempo di riprendere il fiato. Dopo il pari beffa contro il Brescia, il Cittadella torna in campo nell'anticipo della 17ª giornata a Trento. Trasferta al Briamasco contro gli uomini di Tabbiani, squadra sempre temibile tra le mura amiche. Mister Iori in conferenza stampa tratteggia i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

