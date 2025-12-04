Cittadella mister Iori sul pezzo | Rammarico dopo il Brescia ma ora pensiamo solo al Trento

Nemmeno il tempo di riprendere il fiato. Dopo il pari beffa contro il Brescia, il Cittadella torna in campo nell'anticipo della 17ª giornata a Trento. Trasferta al Briamasco contro gli uomini di Tabbiani, squadra sempre temibile tra le mura amiche. Mister Iori in conferenza stampa tratteggia i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cittadella, mister Iori sul pezzo: «Rammarico dopo il Brescia, ma ora pensiamo solo al Trento»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il commento di mister #Diana dopo il pareggio dell'#UnionBrescia sul campo del #Cittadella Siete d'accordo con queste dichiarazioni? #direttastadiobstv #bresciasportnet #calcio #SerieC - facebook.com Vai su Facebook

Cittadella, mister Iori sul pezzo: «Rammarico dopo il Brescia, ma ora pensiamo solo al Trento» - Anticipo della 17ª giornata venerdì 5 dicembre alle 20:30 per la squadra padovana, attesa dalla trasferta sempre insidiosa del Briamasco di Trento contro gli uomini di Tabbiani. Scrive padovaoggi.it

Cittadella, mister Iori: «L'obiettivo con il Brescia è uno solo. Un pareggio tra Vicenza e Lecco? Lascio parlare altri...» - Alla vigilia del Monday Night del 1 dicembre alle 20:30 contro la squadra di Diana, la conferenza stampa del tecnico granata tra ritorni importanti a disposizione, l'importanza del match e il momento ... Lo riporta padovaoggi.it

Cittadella, mister Iori: «Siamo stati dei polli nel gol di Vido, ma sono orgoglioso dei ragazzi» - Delusione e rimpianti, ma anche tanto orgoglio in casa granata dopo il pari subito al 92'. Si legge su today.it

DIRETTA/ Cittadella Lumezzane (risultato finale 0-1): decisivo Iori (25 settembre 2025) - La prima occasione è per il Lumezza con Rocca, ma Gatti è bravissimo a salvare i suoi sulla linea. Come scrive ilsussidiario.net

Cittadella, Iori: "A oggi non ho in testa una formazione tipo. Ho tanti giocatori a disposizione" - È ormai nato il nuovo Cittadella, che dopo la retrocessione dalla passata stagione di Serie B ha "richiamato alla base" mister Manuel Iori - Come scrive tuttomercatoweb.com

Cittadella, Iori torna a casa. Dal 1° luglio sarà il nuovo allenatore della formazione veneta - La notizia era già nell'aria, e dopo l'addio con la Casertana era solo questione di ufficialità da dare. Come scrive tuttomercatoweb.com