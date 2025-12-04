Città dello Sport stanziati 1,5 milioni

Approvata in consiglio comunale la destinazione di oltre 2,5 milioni di euro per finanziare alcuni ambiti fondamentali del programma di mandato e per soddisfare sopraggiunte esigenze intervenute nel corso del 2025. Cifre consistenti che andranno a coprire, in particolare, interventi pubblici legati a strade e edifici. "Grazie a maggiori entrate, economie e alla razionalizzazione delle spese richieste ai servizi comunali, abbiamo reperito risorse che intendiamo utilizzare per finanziare investimenti prioritari per la città. Sono stanziamenti che si sono resi indispensabili per fare fronte alle ulteriori necessità in vari ambiti e per perseguire il programma di mandato", ha spiegato l’assessora con delega al bilancio Federica Bosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

