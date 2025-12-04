Città della Scienza riceve il premio Via della Seta ai China Awards 2025

Fondazione Idis-Città della Scienza ha ricevuto il prestigioso premio “Via della Seta” in occasione dei China Awards 2025, che si è svolto il 3 dicembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano ed è stato promosso dalla Italy-China Council Foundation (Iccf). Il premio è stato conferito da una giuria presieduta dal presidente Iccf Mario Boselli, alla quale Città della Scienza rivolge un sincero ringraziamento per il riconoscimento attribuito. La selezione ha premiato istituzioni e realtà che si sono distinte nel consolidare relazioni economiche, scientifiche e culturali tra Italia e Cina, contribuendo a costruire un dialogo bilaterale strutturato e di lungo periodo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it