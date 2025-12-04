Cisgiordania soldato Idf profana tomba palestinese nel villaggio di Misliya distruggendola e scavando la terra con i piedi - VIDEO

In un video scioccante, un colono israeliano è visto smuovere la terra di una tomba palestinese in un cimitero a sud di Jenin. Un altro gesto di disumanizzazione nei confronti non solo dei vivi, ma anche dei morti palestinesi Sono scene terribili e oltraggiose quelle che testimoniano ancora u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, soldato Idf profana tomba palestinese nel villaggio di Misliya, distruggendola e scavando la terra con i piedi - VIDEO

