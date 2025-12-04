Circuiti umbri di Mtb ecco i vincitori finali
Arezzo, 4 dicembre 2025 – Sale la febbre per le premiazioni finali dell’U mbria Marathon Mtb e dell’UmbriaTuscany in programma sabato prossimo a Pieve Santo Stefano, presso il Teatro Papini con inizio alle 15:00. Nel corso del pomeriggio verranno premiati i primi 5 di ogni categoria dei due circuiti, per le società verranno chiamate sul palco le prime 10 della classifica. Nell’attesa del fatidico giorno, andiamo a scoprire i vincitori finali delle challenge, coloro che vestiranno la maglia di leader, iniziano dall’Umbria Marathon per i percorsi lunghi: Michele Cardini (Gs Poppi Bp MotionJU-JMT), Alessandro De Santis (Mtb SpoletoEL), Gabriele Farsetti (Mtb Race SubbianoELMT), Daniele Baldassarri (Gustatrevi MtbM1), Edoardo Pinzi (Laris BikeM2), Francesco Giustinicchi (Bikeland Team Bike 2003M3), Stefano De Santis (Donkey Bike SinalungaM4), Emanuele Grelli (Team ErrepiM5), Enrico Cicerone (Donkey Bike SinalungaM6), Massimo Ubaldini (Gc Tondi SportM7), Guido Bichi (Donkey Bike SinalungaM8), Sofia Fioravanti (Team ZamparellaDJ-JWS), Ursula Arcangeli (Mtb SpoletoMW2-3), Valentina Ciuoli (Biking Racing TeamMW4-5), Laura Papi (Team ErrepiMW6-8) Per i tracciati Classic ecco i primi: Matteo Maffucci (Team ErrepiELMT), Simone Angeli (Martani TuderbikeM1), Luca Alcidi (Martani TuderbikeM2), Daniele Arturi (Ciclismo TerontolaM3), Sauro Tosti (Bikeland Team Bike 2003M4), Ettore Barbetti (Laris BikeM5), Luca Posati (Triono Racing TeamM6), Fabio Scassagreppi (Laris BikeM7), Silvio Mearini (Team ErrepiM8), Eleonora Cesaretti (Spello MtbMW2-3). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
6 DICEMBRE, LA SERATA FINALE PER I CIRCUITI UMBRI MTB Sabato 6 dicembre sarà il grande giorno dei circuiti umbri di mountain bike, che vivranno la loro giornata dedicata alle premiazioni finali. Si “giocherà in trasferta” visto che l’appuntamento è fissa - facebook.com Vai su Facebook
Circuiti umbri di Mtb, ecco i vincitori finali - Arezzo, 4 dicembre 2025 – Sale la febbre per le premiazioni finali dell’U mbria Marathon Mtb e dell’UmbriaTuscany in programma sabato prossimo a Pieve Santo Stefano, presso il Teatro Papini con inizio ... Scrive lanazione.it