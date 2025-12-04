Ciò che Spalletti ha fatto a Napoli resta sarebbe noioso persino fischiarlo

C’è chi parla del ritorno di Spalletti al Maradona come di un pellegrinaggio, una processione verso il luogo del miracolo compiuto. Ma i miracoli, a Napoli, li celebrano in edicola e negli editoriali video di un giornalismo riarrangiato, e durano solo finché durano; poi tornano a essere cronaca, sudore, calcestruzzo. E in questa città che mastica poesia e la sputa sotto forma di ruggine, il sentimentalismo ha fatto il suo tempo. Non commuove più nessuno. Nemmeno lui. Si dice che Spalletti torni per riallacciare un filo spezzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ciò che Spalletti ha fatto a Napoli resta, sarebbe noioso persino fischiarlo

