Cinque morti in un attacco israeliano a Gaza identificato il corpo del penultimo ostaggio

La sera del 3 dicembre cinque palestinesi, tra cui due bambini, sono morti in un bombardamento israeliano vicino a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, nonostante la tregua in vigore dal 10 ottobre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Cinque morti in un attacco israeliano a Gaza, identificato il corpo del penultimo ostaggio

