Cinquant’anni di temi di maturità | Il punto debole? È sempre la virgola

Come è cambiata la competenza di scrittura degli studenti dalla fine degli anni Sessanta a oggi? Cosa è rimasto stabile? Cosa si è modificato nel tempo? A queste domande che portano a riflessioni e dati, risponde Come scrivevamo. Un’analisi su 50 anni di temi di maturità, per capire davvero come è cambiata la scrittura, una importante ricerca promossa e finanziata dall’editore Zanichelli, realizzata dal Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’Università di Bologna e presentata ieri all’Archiginnasio da Giuseppe Ferrari, amministratore delegato della casa editrice e dai professori Giuseppe Antonelli, Chiara Lanzoni e Matteo Viale, il linguista che ha guidato i ricercatori nell’analisi di 3300 temi di maturità, scritti dal 1968 al 2012, prelevati da 16 istituti scolastici, sia licei sia istituti tecnici, sparsi su 7 regioni della Penisola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

