Cimitero vivente Macabra scoperta accanto al famoso stadio | terribile!

Un rumore di pale, un cantiere edile in fermento, l’odore acre della terra smossa. Non è l’inizio di una storia di costruzione, ma il palcoscenico di una scoperta che gela il sangue, l’ombra oscura che si allunga su un imminente evento sportivo globale. In quel terreno, destinato a ospitare nuove abitazioni, i cercatori non erano operai edili, ma familiari disperati, mossi da un dolore che ha superato la paura. Cercavano i loro cari, inghiottiti da un’inarrestabile violenza, svaniti in un contesto di criminalità terrificante. E purtroppo, hanno trovato. Non decine, ma centinaia di sacchi, almeno 456, contenenti resti umani, la macabra testimonianza di una crisi che le autorità vorrebbero tenere nascosta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cimitero vivente”. Macabra scoperta accanto al famoso stadio: terribile!

