‘Cimitero’ abusivo con vista San Luca a Bologna | fiori e urne tra gli alberi C’è chi sversa le ceneri dei propri defunti
Bologna, 4 dicembre 2025 – ‘ Camposanto’ abusivo con vista San Luca. Accade a pochi metri dal Santuario, nell’area verde che circonda il parcheggio a circa trecento metri dal sentiero dei Bregoli. Urne funerarie e fiori nel parcheggio vista San Luca. Qui ci sono fiori (veri e finti) appesi agli alberi, piantine, un’aiuola verde a mo’ di tomba, ricordi e addirittura urne funerarie incastrate tra i rami delle piante con tanto di ceneri del caro estinto sversate a pochi metri dal simbolo della città. A qualche passo c’è pure un uomo che si prende cura dello spazio sotto a un albero che guarda la Basilica, seguendo la volontà della moglie scomparsa qualche anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
