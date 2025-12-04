Cielo di dicembre | arriva la Superluna Fredda l’ultimo grande spettacolo astronomico del 2025

Astrofili e appassionati di fotografia, preparate l’attrezzatura: il 2025 si chiude con un evento celeste da non perdere. Stasera, 4 dicembre, il cielo ospiterà l’ultima luna piena dell’anno, un fenomeno che promette di essere particolarmente suggestivo. Soprannominata “Superluna Fredda”, il satellite sorgerà maestoso sopra l’orizzonte orientale proprio al calare del sole, offrendo uno spettacolo visivo di rara bellezza che potremo rivedere solo tra 17 anni. Luna: rossa, superluna ed eclissi, tutto sul satellite della Terra. Superluna fredda: appuntamento con il Perigeo. Il momento esatto della fase di plenilunio è tecnicamente fissato per le 23:13 UTC (corrispondenti alla notte fonda in Italia), istante in cui il disco lunare sarà perfettamente illuminato dal Sole. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Cielo di dicembre: arriva la “Superluna Fredda”, l’ultimo grande spettacolo astronomico del 2025

