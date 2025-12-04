Ciclabile lungo la Nazionale per Carpi partiti i lavori a Ganaceto

Modenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale a sud del centro urbano di Ganaceto, destinato a collegare Stradello Lenzini — situato lungo la strada Nazionale per Carpi — con il percorso ciclopedonale esistente che da via Forghieri si estende fino al confine del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

ciclabile lungo la nazionale per carpi partiti i lavori a ganaceto

© Modenatoday.it - Ciclabile lungo la Nazionale per Carpi, partiti i lavori a Ganaceto

Altre letture consigliate

Lungo il Tevere solo bancarelle e locali. Lo stop alle bici fa infuriare i ciclisti - Quelli che in particolare utilizzano e percorrono il tratto di ciclabile sulla riva destra, sede come ogni estate ... Lo riporta romatoday.it

Ciclabile sulla Greve. Un altro mese di lavori - E’ stata chiesta la proroga fino al 17 novembre per i lavori in corso lungo l’argine della Greve per la realizzazione del collegamento ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ciclabile Lungo Nazionale Carpi