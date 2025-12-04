Ciclabile lungo la Nazionale per Carpi partiti i lavori a Ganaceto
Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale a sud del centro urbano di Ganaceto, destinato a collegare Stradello Lenzini — situato lungo la strada Nazionale per Carpi — con il percorso ciclopedonale esistente che da via Forghieri si estende fino al confine del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
