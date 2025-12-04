Christmas Village tra mercatini pattinaggio concerti e giochi

Tempo di lettura: 4 minuti Il periodo più magico dell'anno è arrivato e tra le mete preferite degli italiani ci sono i mercatini natalizi. Artigianato, eccellenze da degustare, ma anche spettacoli, artisti di strada e concerti e degustazioni. È questa la proposta della seconda edizione dell' Avellino Christmas Village, in programma dal 6 dicembre all'11 gennaio in Piazza della Libertà. Il progetto, firmato ed organizzato dall'Associazione Italia Eventi, è risultato vincitore di un Bando del Comune di Avellino che ha concesso il suo patrocinio. Il villaggio resterà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10 a mezzanotte.

