Chivu soddisfatto | giovani protagonisti e blinda Frattesi

L’Inter supera il Venezia e vola ai quarti di Coppa Italia Frecciarossa, una vittoria larga — 5-1 — . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Chivu soddisfatto: giovani protagonisti e blinda Frattesi

News recenti che potrebbero piacerti

Chivu: "Mi fa piacere che siano infastiditi per il gol subito. Ho apprezzato il rispetto mostrato nei confronti dell’avversario. Questo è un gruppo capace, determinato, che vuole dare continuità a quanto di positivo è stato costruito in questi mesi. Sono soddisfatto d - facebook.com Vai su Facebook

#Chivu soddisfatto: "Mi è piaciuto l'approccio" #InterLazio Vai su X

Chivu soddisfatto: giovani protagonisti e blinda Frattesi - 1 — che permette a Cristian Chivu di tracciare un bilancio positivo non solo sul risultato, ma ... Scrive forzazzurri.net

Chivu si gode vittoria e gruppo: "Mi è piaciuto l'atteggiamento. Frattesi? Posso contare su di lui" - Cristian Chivu può essere più che soddisfatto dopo la vittoria della sua Inter e non solo per la vittoria. Riporta msn.com

Chivu il pragmatico: “Non sono scemo”. I giovani possono aspettare - In quel «non sono scemo» c’è tutto il pragmatismo di Chivu, che al Mondiale per club ha fatto esperimenti, inserendo uno o due trequartisti, ma quando si fa sul serio si affida al modulo di Inzaghi. Da repubblica.it

Chivu fa tre su tre in Champions e spiega come ha rigenerato l’Inter: “A volte il calcio è bastardo” - Gilloise in Champions League, il lavoro psicologico sulla squadra dopo la pesante sconfitta col PSG in finale lo scorso anno e ... Si legge su fanpage.it

Chivu: "Ultimi 10 minuti male. Mancata lucidità, ma mi tengo stretta la prestazione" - Queste le parole di Chivu nel post partita: "Intanto c'è da dire che c'è stata una grande prestazione, sia nel primo sia nel secondo tempo. Scrive gazzetta.it

Chivu, largo ai giovani: con l’Union SG Esposito titolare - Dalla gara con la Juventus a quella con l’Ajax, e poi di nuovo tra quella di Cagliari e la sfida allo Slavia Praga, Chivu ha cambiato più di metà squadra. Lo riporta repubblica.it