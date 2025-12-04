Chivu racconta cosa è successo a Frattesi negli ultimi mesi | Non lo avevamo comunicato

Frattesi si prende la scena contro il Venezia con due assist e Chivu lo premia: "Si è sempre messo a disposizione malgrado questi problemi, so che posso contare su di lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Lautaro racconta i suoi abbracci con Chivu Parla il capitano dell'Inter ? - facebook.com Vai su Facebook

Pio #Esposito a cuore aperto L'attaccante dell' #Inter si racconta e parla del suo rapporto speciale con #Chivu Vai su X

Chivu fa un gesto e spiega cosa ha detto a Lautaro dopo Verona-Inter: “Il caso lo state creando voi” - Cristian Chivu non si fida del Kairat, nemmeno di fronte all'evidenza – sulla carta – di un gap tecnico importante ed evidente. fanpage.it scrive

Chivu con i difetti di Inzaghi ma senza pregi: Inter, cosa c'è dietro i punti persi - Con Chivu siamo già a 6 punti dilapidati da situazione di vantaggio (con Udinese e Juventus) e a 2 gol incassati nel finale, quelli di Khéphren Thuram e Adzic a Torino. Lo riporta tuttosport.com

Nervosismo Inter, Chivu deve lavorare sulla testa: cosa chiede alla squadra - Ieri era il compleanno di Chivu: 45 anni da festeggiare in famiglia (come da post Instagram della moglie Adelina), decisamente meno alla Pinetina, dove era presente, come d'abitudine, la dirigenza al ... Da corrieredellosport.it

Chivu arrabbiato con la squadra dopo Inter-Kairat, duro discorso negli spogliatoi: cosa ha detto - Il discorso di Chivu nello spogliatoio dell’Inter dopo la vittoria contro il Kairat in Champions. Come scrive fanpage.it

Inter, Chivu: “Ci è mancata la lucidità per capire cosa fare negli ultimi minuti” - Al termine della partita contro la Juventus, Cristian Chivu è intervenuto analizzando la prestazione dei suoi ragazzi. gianlucadimarzio.com scrive

Chivu: "Mi è piaciuta la voglia di dominare. Il derby? Ci penseremo più avanti" - Dal sorriso di Lautaro agli elogi ai suoi non titolari indispensabili: l'allenatore nerazzurro analizza il 2- Secondo gazzetta.it