Chivu può sorridere dopo Inter Venezia le varie conferme sono dimostrazione che il suo operato sta funzionando

Inter News 24 Chivu ha ottenuto molte conferme durante Inter Venezia: ciò è frutto della sua grande abilità di comunicare al meglio con i propri calciatori. La larga vittoria per 5-1 ottenuta a San Siro contro il Venezia permette alla squadra di Cristian Chivu, tecnico romeno alla sua prima stagione completa sulla panchina nerazzurra, di affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’allenatore aveva chiesto serietà e concentrazione, evitando di sottovalutare un avversario di Serie B, e la risposta è arrivata puntuale: una prestazione solida, continua e con pochi momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com

