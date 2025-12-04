Chivu punge Frattesi in conferenza | Può fare meglio

Il 5-1 al Venezia non è solo un pass per i quarti di Coppa Italia: è un concentrato di segnali incoraggianti per Cristian Chivu, che dalla sua Inter “sperimentale” ha ricevuto risposte forti e chiare. In conferenza stampa, il tecnico romeno ha mostrato soddisfazione per la prova dei suoi, valorizzando soprattutto lo spirito del gruppo. “Abbiamo messo in campo serietà, intensità e rispetto dell’avversario. Anche chi è subentrato ha dato continuità alla prestazione. Siamo felici per i ragazzi che hanno esordito: Cocchi era già venuto su l’anno scorso e mi aveva persino scritto quando ero a Parma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Argomenti simili trattati di recente

#Capello punge l' #Inter dopo il KO con l' #AtleticoMadrid L'accusa fatta a #Chivu e alla squadra ? Vai su X

Chivu: "Quattro sconfitte in dodici partite sono troppe. Al momento la classifica è compatta, quindi bisogna rimboccarsi le maniche, restare concentrati e imparare a gestire meglio la frustrazione". Vai su Facebook

Chivu in conferenza: "Frattesi può fare meglio, deve ritrovare fiducia. Attaccanti? A volte sbuca il caso, ma hanno numeri impressionanti" - 1 netto che la sua Inter sperimentale ha rifilato al Venezia guadagnando l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Si legge su msn.com

Inter, Chivu: “Diouf ha avuto pazienza e intelligenza. Attacco? Spuntano i casi ma per me…” - it: "Siamo contenti per la prestazione, per l'atteggiamento e ... msn.com scrive

Chivu, largo ai giovani: con l’Union SG Esposito titolare - Dalla gara con la Juventus a quella con l’Ajax, e poi di nuovo tra quella di Cagliari e la sfida allo Slavia Praga, Chivu ha cambiato più di metà squadra. Segnala repubblica.it

Chivu: "Frattesi ora è al 100%. Thuram? Non lo avrei messo neanche se fosse venuto giù il cielo" - Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria col Verona, ha analizzato la prestazione della sua Inter e fatto anche il punto sugli infortunati. Scrive tuttomercatoweb.com

Chivu: "A Napoli sarà dura, ma mi fido della mia Inter. Il giorno di riposo? Giusto staccare" - Mentre Cristian Chivu parla nella sala stampa del centro sportivo, la squadra si raduna per pranzare insieme in una stanza vicina: momento solenne prima di partire per Napoli. Secondo gazzetta.it

Chivu: “Gasperini all’Inter fu mandato via presto, è un allenatore che ha ispirato noi giovani” - L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro la Roma di Gasperini. Secondo gianlucadimarzio.com