Chivu lancia i giovani ieri due debutti in prima squadra

Una serata tranquilla, quasi una passerella. L’Inter archivia senza affanni gli ottavi di Coppa Italia contro un Venezia profondamente rimaneggiato, undici cambi rispetto alla formazione di Serie B e panchina anche per l’ex Filip Stankovic, e può così gestire il ritmo già dopo i due gol che, al ventesimo minuto, avevano messo la gara sui binari nerazzurri. Cristian Chivu sfrutta l’occasione per ritrovare minuti importanti da Henrikh Mkhitaryan e, soprattutto, per dare continuità al percorso di valorizzazione dei talenti del settore giovanile. Nel finale sono arrivati anche due debutti ufficiali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

