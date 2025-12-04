Chivu a Inter TV | Non guardo il risultato ma la prestazione Giovani? Gli esperimenti non esistono! Vi spiego

Inter News 24 Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto ieri in Coppa Italia contro il Venezia. Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo il turno superato in Coppa Italia, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si è detto soddisfatto dopo Inter Venezia, e non solo per il risultato. SUL MATCH – « Non guardo il risultato, ma prestazione e atteggiamento e direi che abbiamo fatto una buona prestazione. Vogliamo onorare al meglio la competizione e oggi l’abbiamo fatto nella maniera giusta ». SPAZIO AI GIOVANI – « Gli esperimenti non esistono: ci sono le caratteristiche dei giocatori e si cerca di farli giocare affinché rendano al meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Inter TV: «Non guardo il risultato ma la prestazione. Giovani? Gli esperimenti non esistono! Vi spiego»

