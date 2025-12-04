Chiusura delle scuole il sabato i lavoratori SVT | Turni più lunghi e condizioni peggiori

La proposta di chiudere gli istituti scolastici di Vicenza il sabato continua a generare discussione. Nel dibattito, interviene la CUB Trasporti di Vicenza, che segnala l’assenza della voce dei lavoratori di SVT, direttamente coinvolti da un eventuale cambiamento dell’organizzazione del servizio. 🔗 Leggi su Vicenzatoday.it

