chiusa fino al 12 dicembre la trazzera piedimonte feudogrande per lavori di rifacimento

Fino al 12 dicembre sarà chiuso al transito veicolare l'intero tratto della trazzera Piedimonte-Feudogrande, compreso tra l'intersezione con la strada provinciale 2III e l'innesto con la strada provinciale 71II, ricadente all'esterno del centro abitato di Fiumefreddo di Sicilia.

In #A12, per lavori, fino alle 18 di oggi #4dicembre chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova #viabiliTOS Vai su X

Attenzione: Via Ca’ Bassa - la strada tra Varese e Cantello - chiusa fino al 12 dicembre per lavori sulla rete idraulica nella zona #frontalieri #varese - facebook.com Vai su Facebook

Lavori idraulici, chiusa fino al 12 dicembre via Ca' Bassa a Varese - Il Comune di Varese informa che a partire da oggi e fino al 12 dicembre sarà chiusa la via Ca' Bassa. Si legge su varesenoi.it

Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca’ Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello - Sono lavori di sistemazione idraulica del comparto che comprende anche via Peschiera, Monte Nero e Cascina Mentasti ... Secondo varesenews.it