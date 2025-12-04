Chiesa salva il Liverpool cosa ha fatto l’ex Juventus!? E Slot lo esalta così | Si è sacrificato e non è da tutti Avrebbe potuto pensare…

Chiesa ha salvato il Liverpool, ecco le parole di Arne Slot dopo il match contro il Sunderland. Lo ha detto sull’ex Juventus. Non un gol, non un assist, ma una rincorsa disperata che vale quanto una vittoria. La notte di Anfield si chiude sull’1-1 tra Liverpool e Sunderland, ma il pareggio dei Reds porta la firma indelebile di Federico Chiesa. L’esterno offensivo italiano, classe 1997, si è trasformato nell’eroe della serata grazie a un intervento difensivo prodigioso in pieno recupero, evitando quella che sarebbe stata una beffa clamorosa per la squadra di Arne Slot. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il salvataggio al 92?: sprint di 60 metri per evitare il KO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa salva il Liverpool, cosa ha fatto l’ex Juventus!? E Slot lo esalta così: «Si è sacrificato e non è da tutti. Avrebbe potuto pensare…»

