Chiesa salva il Liverpool al 93’ | un recupero prodigioso evita ai Reds un’altra caduta ad Anfield

Anfield trattiene il fiato fino all’ultimo respiro, poi esplode in un’ovazione liberatoria. In una stagione già segnata da scivoloni casalinghi dolorosi, il Liverpool si aggrappa al gesto atletico più inatteso: Federico Chiesa, schierato largo e spesso lontano dall’area, rientra fino quasi sulla linea di porta e salva i Reds da un ko che avrebbe avuto il sapore di una resa. Una chiusura disperata, istintiva, da difensore consumato, che tiene in piedi una squadra ancora in cerca di sé stessa. La partita contro il sorprendente Sunderland termina 1-1, ma l’immagine che resta impressa è quel recupero al 93’, quando tutto Anfield già temeva l’ennesima notte amara. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Chiesa salva il Liverpool al 93’: un recupero prodigioso evita ai Reds un’altra caduta ad Anfield

