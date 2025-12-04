Chiellini inquadra il momento della Juventus | La storia è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli purtroppo ora siamo in quello che è un anticiclo nel quale da un po’ non riusciamo a vincere

MOMENTO STORICO JUVE – « Bisogna avere fede. La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli, purtroppo ora siamo in quello che è un anticiclo nel quale da un po' non riusciamo a vincere. Speriamo di tornarci quanto prima, sicuramente quest'anno sarà di?cile, che non vuol dire non provarci in tutti i modi perché l'ambizione deve essere quella di arrivare al massimo, ma ci deve essere anche equilibrio da parte nostra e da parte vostra nei giudizi, in quelle che sono poi le aspettative e le pressioni.

Juve, Chiellini: "We're in a counter-cycle. We want to get back to winning ways as soon as possible." - The director of football strategy speaks clearly: it's difficult to win this season, but we're building for the future.

