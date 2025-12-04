Chiellini inquadra il momento della Juventus | La storia è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli purtroppo ora siamo in quello che è un anticiclo nel quale da un po’ non riusciamo a vincere

Chiellini, Director of Football Strategy della Juve, si è espresso così a proposito del momento del club bianconero. Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy di Juventus, ha parlato a Roma in occasione della serata di Gala del Club Urbe Bianconera. Le dichiarazioni – riportate da Tuttosport – sul momento bianconero. MOMENTO STORICO JUVE –  « Bisogna avere fede. La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli, purtroppo ora siamo in quello che è un anticiclo nel quale da un po’ non riusciamo a vincere. Speriamo di tornarci quanto prima, sicuramente quest’anno sarà di?cile, che non vuol dire non provarci in tutti i modi perché l’ambizione deve essere quella di arrivare al massimo, ma ci deve essere anche equilibrio da parte nostra e da parte vostra nei giudizi, in quelle che sono poi le aspettative e le pressioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

