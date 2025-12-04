chiavacci blindato no tifosi del viareggio

Trasferta ‘vietata’. Niente tifosi ospiti al "Chiavacci". La Prefettura di Prato, per motivi di sicurezza visti i recenti avvenimenti che hanno visto protagonisti alcuni facinorosi ultras delle ‘zebre’, ha disposto il divieto di vendita ai residenti nel comune di Viareggio dei biglietti per l’incontro fra Zenith Prato e Viareggio, in programma domenica prossima (fischio di inizio alle 14.30) e valido per il campionato di Eccellenza. Probabile che la questura disponga anche apposite misure di sicurezza per evitare disordini a margine dell’incontro o nei luoghi vicini l’impianto sportivo. Alla biglietteria amaranto, quindi, spetterà il compito di verificare l’identità di tutti coloro che vorranno acquistare il biglietto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

