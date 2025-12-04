Un medico californiano che forniva ketamina alla star di Friends Matthew Perry è stato condannato a 30 mesi di prigione federale, diventando la prima persona a ricevere una sentenza in relazione alla morte per overdose dell’attore. Salvador Plasencia, 42 anni, di Santa Monica, era uno dei cinque imputati in un’indagine federale che ha esaminato come Perry avesse acquisito l’anestetico dissociativo attraverso una rete clandestina di droga a Hollywood. Come riporta People, la sentenza è stata emessa mercoledì 3 dicembre dal giudice distrettuale Sherilyn Peace Garnett, che ha anche ordinato a Plasencia di pagare una multa di 5. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Chiamò Matthew Perry “idiota” e gli vendette ketamina: un medico condannato a 30 mesi