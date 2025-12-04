Chi vince X Factor 2025? Le assegnazioni della finale

Napoli, 4 dicembre 2025 – Oggi, 4 dicembre, dalle 21 in diretta in contemporanea su Sky, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 va in onda la finale di X Factor 2025. Chi vincerà la diciannovesima edizione del talent show condotto da Giorgia? A differenza della passata edizione, tutti i quattro giudici (Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e Francesco Gabbani) arrivano alla finale con un artista in gara. Per la vittoria finale, secondo i bookmaker, è un testa a testa fra Rob e Delia, ma il verdetto non è mai scontato. Cosa canteranni i quattro cantanti rimasti in gara? Ecco le assegnazioni per la finale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi vince X Factor 2025? Le assegnazioni della finale

