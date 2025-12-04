Chi vince X Factor 2025 | ecco le percentuali dei sondaggi i pronostici e le quote dei bookmakers sul vincitore

Rob, Delia, PierC ed EroCaddeo pronti alla finalissima di X Factor 2025: giovedì 4 dicembre 2025 Giorgia proclamerà il vincitore Chi vince X Factor 2025? Secondo i sondaggi e le quote dei bookmaker, la favorita assoluta per la vittoria di X Factor 2025 è Rob, del team di Paola Iezzi. Tuttavia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi vince X Factor 2025: ecco le percentuali dei sondaggi, i pronostici e le quote dei bookmakers sul vincitore

2 dicembre 2009, Marco vince xfactor. Da quel momento, vite sono cambiate (la mia) Vai su X

Chi merita di vincere questa edizione di X Factor - facebook.com Vai su Facebook

Chi vince X Factor 2025? Scopri chi è il favorito tra i finalisti - Scopri tutti i dettagli su finalisti, ospiti e curiosità sull'ultima puntata del programma. Scrive tag24.it

Chi vince X-Factor 2025, quote ribaltate a un passo dalla finale: c’è una favorita assoluta, Delia flop - In vista della grande finale di domani sera, in diretta da Piazza Plebiscito a Napoli, ecco ci potrebbe aggiudicarsi la vittoria secondo gli scommettitori. Si legge su libero.it

X Factor 2025 Rob-Paola Iezzi si impennano in quota vittoria. Achille Lauro e Gabbani ko... - Il podio e le previsioni della finale - X Factor 2025 celebra la finale di Napoli in diretta dalle 21 su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su TV8: per il secondo anno consecutivo è l'affascinante cornice di Piazza Plebiscito ... Riporta affaritaliani.it

X Factor finale: a che ora e dove vederla in tv, finalisti, favoriti, ospiti - Tra emozioni, ospiti internazionali e l’ultima sfida tra i quattro finalisti, X Factor 2025 si prepara a scegliere il suo vincitore. Si legge su corrieredellosport.it

Chi vince X Factor 2025? PierC spodestato, pronostici semifinale: ecco chi potrebbe arrivare all’ultimo scontro, doppia eliminazione e favoriti - X Factor 2025 entra nel vivo con una semifinale ad alta tensione: ecco chi sono i concorrenti favoriti, come cambiano le quote dopo gli inediti e chi sogna la finalissima del 4 dicembre a Napoli. Lo riporta gay.it

X Factor, chi vince tra Delia, EroCaddeo, PierC e Rob secondo i bookmaker: la favorita, il contendente, la sorpresa e l'outsider - Giovedì 4 dicembre, Piazza del Plebiscito a Napoli ospita la finalissima di X Factor 2025. Si legge su msn.com